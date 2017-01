Oto najlepsze gry według Gildii Scenarzystów

Amerykańska Gildia Scenarzystów ogłosiła nominacje do swoich nagród w kategorii gier wideo. Szansę na statuetkę mają cztery tytuły:, scen. Brian Bloom, scen. Jean-Sébastien Décant, Ian C. Ryan, Kevin Shortt, Ian C. Ryan, Lynne Kamm, Susan Patrick, scen. Adam Hines, Kor Adana,, scen. Neil Druckmann, Josh ScherrStatuetki zostaną wręczone 19 lutego w Nowym Jorku i Los Angeles.