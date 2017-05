Oto nowy Rambo!

Bollywood przygotowuje własną wersję. Projekt właśnie znalazł odtwórcę głównej roli. Został nim zaczynający dopiero swoją karierę Tiger Shroff ).będzie historią jedynego ocalałego z nieudanej tajnej akcji członka oddziału Indyjskich Sił Zbrojnych. Wraca do domu, lecz odkrywa, że wojna dotarła tam przed nim. Zmuszony wycofać się do niebezpiecznych ostępów dżungli i mroźnych szczytów Himalajów, rozpęta piekło zniszczenia stając się maszyną do zabijana...Obraz wyreżyseruje specjalista od remake'owania hollywoodzkich produkcji Siddharth Anand . Ma na swoim koncie, który jest bollywoodzką wersją. Zdjęcia powinny rozpocząć się w lutym 2018.