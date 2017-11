PLOTKA: "Batgirl" Jossa Whedona nie powstanie?

weszła do amerykańskich kin i niestety dla Warner Bros. nie jest przebojem, na jaki szefowie studia liczyli. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się osiągnąć 100 milionów dolarów na otwarcie. Jeśli jednak wierzyć krążącym ostatnio po sieci pogłoskom, nikt w Warner Bros. i DC Films nie jest tym zaskoczony.Portal The Ankler donosi, że w wytwórni trwa chaos, ponieważ wszyscy zastanawiają się, jak sprowadzić komiksowe widowiska na właściwe tory. Jeśli wierzyć rewelacjom The Ankler, Joss Whedon stracił zaufanie włodarzy Warner Bros. Nie zajmie więc miejsca Zacka Snydera jako prowadzącego program kinowych ekranizacji. Zaś szanse na realizacjęspadły praktycznie do zera.Przypomnijmy, że projekt został ogłoszony wiosną tego roku. Whedon miał współpracować nad fabułą z szefem DC Comics Geoffem Johnsem . Mniej więcej w tym samym czasie reżyser przejął od Zacka Snydera , który musiał sobie poradzić z rodzinną tragedią.Według The Ankler teraz Warner Bros. całą nadzieję pokłada w Jamesie Wanie . Jeślibędzie kasowym sukcesem, to on może zostać następcą Snydera w DCEU.