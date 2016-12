PLOTKA: Który superbohater Marvela nie pojawi się w "Avengers: Infinity War"?

3 2 1



Zdjęcia doruszają już niedługo i zanosi się, że czeka nas największa - a na pewno najbardziej tłoczna - z dotychczasowych produkcji Marvela. Dlatego takim zaskoczeniem jest lista castingowa do filmu, która właśnie wyciekła. Wynika z niej bowiem, że jeden z kluczowych bohaterów uniwersum nie pojawi się w filmie. O kogo chodzi?Choć według wspomnianego dokumentu w filmie zobaczymy niemalże wszystkich superbohaterów z dotychczasowych produkcji Marvela, łącznie z postaciami, których jeszcze nie widzieliśmy - czyli Captain Marvel. W momencie premierygrana przez Brie Larson postać będzie wciąż niemal rok przed debiutem swojego solowego filmu.Zanosi się jednak na to, żenie zaszczyci swoją obecnością… Spider-Man ( Tom Holland ) - czyli prawdopodobnie najpopularniejsza postać z uniwersum Marvela. Powodem takiego obrotu spraw jest prawdopodobnie to, że Człowiek Pająk należy - technicznie rzecz biorąc - do studia Sony. Zapewne Marvel stara się więc wykorzystywać go ostrożnie. Tak czy inaczej, nieobecność Spider-Mana z pewnością zostanie fabularnie wyjaśniona.Szczegóły fabuły nie są obecnie znane. Od września krążą po sieci spekulacje, jakoby historia koncentrowała się na próbie zdobycia przez Thanosa serca Śmierci. W dowód swojej miłości chce jej zaoferować połowę wszechświata wraz z duszami jej mieszkańców. Aby tego dokonać, potrzebuje mocy Rękawicy Nieskończoności.Premiera w kwietniu 2018. Reżyserują bracia Russo