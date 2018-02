PREMIERA: Diane Kruger we fragmencie "W ułamku sekundy"

3 2 1



Z okazji zbliżającej się premiery filmuzapraszamy Was do obejrzenia klipu z fragmentem obrazu. Klip znajdziecie poniżej:trafi do kin już23 lutego.W ułamku sekundy życie Katji eksploduje i rozpada się bezpowrotnie, gdy jej mąż i kilkuletni synek giną w zamachu bombowym. Przyjaciele i rodzina w trakcie żałoby próbują podtrzymać kobietę na duchu i zapewniają, że sprawcom zostanie wymierzona sprawiedliwość. Jednak z czasem, gdy policja zaczyna podejrzewać o udział w zamachu dwoje młodych neonazistów, w Katji narasta potrzeba osobistej zemsty na ludziach, którzy odebrali jej tych, których kochała.A poniżej przypominamy wywiad z reżyserem i Diane Kruger przeprowadzony w Cannes