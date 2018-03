Peter Jackson nakręci drugą część "Przygód Tintina"?

Pamiętacie jeszcze wspólne plany Stevena Spielberga Petera Jacksona na serię filmów o Tintinie? Po premierzetemat ucichł i zanosiło się na to, że z kolejnych części nici. W jednym z udzielonych niedawno wywiadów Spielberg dał jednak nadzieję fanom., powiedział reżyser., dodał twórca.miały premierę w 2011 roku: to ekranizacja słynnej serii komiksowej, której autorem jest Hergé . Tytułowy Tintin to nieustraszony reporter, który rozwiązuje kolejne zagadki w towarzystwie niejakiego kapitana Baryłki i nieodłącznego psa Milusia. Fabuła drugiej części ma być podobno oparta na komiksowych tomachoraz