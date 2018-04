Pięć sezonów "Władcy Pierścieni" pochłonie miliard dolarów!

The Hollywood Reporter opublikował ostatnio obszerny artykuł na temat planowanego przez Amazon serialu. Informacje, które portal podaje, przyprawiają o zawrót głowy.Jesienią informowaliśmy, że Amazon pokonał konkurencję, płacąc z góry za serial 250 milionów dolarów. The Hollywood Reporter twierdzi jednak, że całkowity koszt produkcjiprzekroczy miliard dolarów.Amazon zobowiązał się do nakręcenia pięciu sezonów serialu. Co więcej, jeśli nie chce stracić praw, musi rozpocząć produkcję w ciągu dwóch lat. Biorąc pod uwagę szalony rozmach projektu, nie jest to wcale tak długi okres.Nie jest wykluczone, że serial będzie powiązany z trylogią Petera Jacksona . W każdym razie taka opcja istnieje, ponieważ Amazon podpisało kontrakt z New Line Cinema i Warner Bros. na wykorzystanie elementów trylogii w swoim serialu.Sam Peter Jackson może być jednym z producentów. Nie był on uwzględniony w ubiegłorocznych negocjacjach, ale The Hollywood Reporter twierdzi, że rozmowy z prawnikami reżysera kinowej trylogii są prowadzone.Na serialu Amazonu mogą też zarobić bracia Weinstein . A to za sprawą ich kontraktów ze spadkobiercami Tolkiena jeszcze z lat 90. To na jego mocy Weinsteinowie skutecznie wygrali sądowe batalie o procent zysków odO samej fabule serialu na razie nic nie wiadomo. OpróczAmazon może również spin-offy.Platforma pragnie najwyraźniej zostać niekwestionowanym władcą serialowej fantastyki. W ostatnich miesiącach Amazon zapowiedział też serial o Conanie,, ekranizacje Neala Stephensona . W produkcji już jest ekranizacja Terry'ego Pratchetta oraz komiksu