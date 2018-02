Pierwsza powieść Giuseppe Tornatore już w księgarniach

- mówi Giuseppe Tornatore . 13 lutego powieść twórcytrafiła do księgarń!Filmowa wersja tej opowieści również podbiła serca milionów widzów na całym świecie. Muzykę do niej skomponował sam Ennio Morricone . W rolach głównych zagrali Olga Kurylenko Po długich namowach ze strony wydawnictwa Giuseppe Tornatore postanowił sprawdzić się w pewnym eksperymencie wydawniczym: pracując nad nowym filmem, jednocześnie pisał powieść opowiadającą tę samą historię. Owocem tej pracy jest debiut literacki sycylijskiego reżysera.to historia miłości łączącej "na odległość" profesora astrofizyki i młodą studentkę, która w wolnych chwilach dorabia sobie jako kaskaderka. Powieść pełna romantyzmu, poruszająca bolesne problemy przemijania, w której technologia próbuje stać się lekarstwem na tęsknotę i ból, a życie, miłość kochanków i miłość rodziców przejawiają się w komunikacji. Niezwykła precyzja i dyscyplina reżysera łączy się tu z jego nadzieją i miłością, nie tylko do sztuki. Nie tylko do sztuki, ale też do jego ukochanej Sycylii, która choć tym razem nie jest jedną z bohaterek, wciąż pozostaje punktem odniesienia. Giuseppe Tornatore snuje kunsztowną miłosną intrygę, a przy okazji stawia ważkie pytania czym jest miłość w epoce wszechobecnego Internetu i czy wirtualna obecność jest w stanie zastąpić prawdziwą relację z żywym człowiekiem.