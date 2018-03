Pilot serialu "Locke & Key" od autora "To" trafi do kosza?

Komiksnie ma szczęścia do ekranizacji. Wydaje się, że po raz drugi projekt trafi do kosza po produkcji pilota.Tym razem z serialuzrezygnowała platforma Hulu, która rok temu była tak pewna projektu, że zleciła produkcję całego sezonu. Odcinek pilotowy został przygotowany przez reżysera przebojowego horroru Andresa Muschiettiego . Grupa zatrudnionych scenarzystów ma już gotowe teksty 6-7 odcinków. Wszystko było więc przygotowane do realizacji pierwszego sezonu.Powody decyzji Hulu nie są na razie znane. Producenci desperacko próbują znaleźć nowy dom dla serialu. Ponoć kontaktowali się już z Netfliksem, Amazonem i Apple'em, ale na razie żadne konkretne rozmowy nie są prowadzone.Komiksowy pierwowzór opowiada o trójce rodzeństwa. Po brutalnym morderstwie ojca bohaterowie przenoszą się do starej posiadłości rodzinnej w Maine. Odkrywają, że w domu znajdują się magiczne klucze, które ich właścicielom dają niezwykłe moce. Wkrótce rodzeństwo przekona się jednak, że klucze nie są błogosławieństwem. W ich posiadanie będzie chciał wejść pewien demon...Po raz pierwszyw wersji serialowej próbowano nakręcić w 2010 roku dla stacji FOX. Odcinek pilotowy wyreżyserował Mark Romanek według scenariusza Josha Friedmana . Całość produkowali będący wtedy u szczytu swojej popularności Alex Kurtzman Roberto Orci . Projekt trafił jednak do kosza, ale pilotowy odcinek został w 2011 roku zaprezentowany widzom na Comic-Conie w San Diego.