Polskie premiery stycznia w Multikinie

Emocje na krawędzi i miłość z tych niemożliwych – dwa ostatnie piątki stycznia będą należały do polskich filmów, które nie tylko zaskoczą niespodziewanymi zwrotami akcji, ale także rozbawią do łez! Już 19 stycznia w Multikinie zaprezentowany zostanie komediodramat, z kolei tydzień później – tj. 26 stycznia, widzowie będą mogli zobaczyć komedię romantyczną, który do kin sieci Multikino wchodzi od 19 stycznia, to wielowątkowa historia pozornie niezwiązanych ze sobą osób, które w pewnym momencie doświadczają... tytułowego ataku paniki. Atrakcyjna autorka kryminałów na randce spotyka swojego byłego. Wracające z wakacji małżeństwo wybiera najgorsze miejsca w samolocie. Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę i przeżywa totalny odlot. Młoda dziewczyna ryzykuje, że koleżanki zdemaskują ją jako gwiazdę porno. Panna młoda z pomocą psiego psychologa rodzi na własnym weselu, a w tym czasie kelner próbuje uratować planetę. W filmie brawurowo swoje role odegrali m.in. Artur Żmijewski, Magdalena Popławska, Grzegorz Damięcki, Dorota Segda.Strzała Amora może dosięgnąć w każdym, nawet najbardziej niespodziewanym momencie. Już wkrótce przekona się o tym surowa pani inspektor Klara (Aleksandra Domańska) – bohaterka filmu, który od 26 stycznia pojawi się na ekranach kin sieci Multikino. Poznając domniemanego oszusta podatkowego – cynicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz Damięcki), nie wie, że spotkanie odmieni jej życie. Kiedy los "ściganego" będzie wydawać się przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom Klara i Marian zakochają się w sobie. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które wywrócą do góry nogami życie obojga. On dla dobra sprawy może zostać panem do towarzystwa. Ona może trafić do więzieniaBilety na pokazy premierowe można nabyć w kinach sieci Multikino, przez stronę http://www.multikino.pl oraz przez aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.