Pomysł na film o Elliocie Nessie znowu w koszu

Wytwórnia Paramount zrezygnowała z realizacji dreszczowca(pierwotnie znanego jako "Torso") w reżyserii Paula Greengrassa Projekt został porzucony, ponieważ twórcy nie potrafili dojść do porozumienia w sprawie scenariusza. Kolejne wersje tekstu miały nie oddawać dostatecznie ducha komiksowego pierwowzoru wydawanego w latach 1998-99 przez Image Comics.To już drugi raz, gdytrafia do tzw czyśćca. Dekadę temu film miał nakręcić David Fincher , a do tytułowej roli typowany był Matt Damon . Mimo to studio nie było przekonane co do projektu, zaś reżyser angażował się w inne filmy. W końcu Paramount Pictures straciło prawa do ekranizacji komiksu i musiało je renegocjować.to opowieść o dalszych losach agenta Elliota Nessa po zamknięciu Ala Capone. Bohater przybywa do Cleveland, gdzie ma pomóc w przywróceniu ładu na ulicach. Niestety, sprawa nie jest tak prosta, jakby się mogło zdawać. Okolicą wstrząsa bowiem seria brutalnych morderstw, a przestępczość jest tu bardzo dobrze zorganizowana.