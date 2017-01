Ponad ćwierć miliona sprzedanych biletów na "Sztukę kochania"

Twórcy filmumają powody do radości. W premierowy weekend wyświetlania ich dzieło zgromadziło w kinach 267 922 widzów.Łącznie z pokazami przedpremierowymi daje to 282 414 sprzedanych biletów. Tym samym nowy film producentówotworzył się lepiej niż historia prof. Religi (której ostateczna widownia w box offisie wyniosła 2 264 803 widzów).wyreżyserowała Maria Sadowska . W tytułową bohaterkę wcieliła się Magdalena Boczarska . Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim "Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna ginekolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości i przepychanki z bezduszną cenzurą. Opowieść o powstaniu "Sztuki kochania" Michaliny Wisłockiej to historia rewolucji seksualnej w wersji PRL.