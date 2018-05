Powstanie pierwszy dokument o Tinie Turner

Getty Images © Giuseppe Cacace



Ta wiadomość zaskoczy Was prawdopodobnie tak bardzo jak nas – do tej pory nie powstał żaden dokument opowiadający o Tinie Turner . Ale na szczęście to się zaraz zmieni. Ogłoszono, że duet stojący za m.in. za oscarowymi, czyli Daniel Lindsay T.J. Martin przygotują biograficzną opowieść o królowej rock and rolla. Roboczy tytuł projektu brzmiTwórcy zapowiadają, że ich film pokaże prawdziwą Tinę – taką, jaka jest w pracy i w życiu prywatnym. Na dokument mają się złożyć wypowiedzi osób, które ją znają, jej samej, a także niepublikowane dotąd materiały.Producentem projektu został uhonorowany nagrodą Emmy Jonathan Chinn . Jednym z producentów wykonawczych jest natomiast mąż Turner Erwin Bach.