Powstanie więcej filmów "Power Rangers"

Prezes Hasbro, Brian Goldner, zapowiedział, że w przygotowaniu są kolejne filmy z serii. Firma kupiła prawa do marki w zeszłym miesiącu. I najwyraźniej nie zniechęciła się słabymi wynikami ostatniego, który przy budżecie wynoszącym 100 mln dol zarobił łącznie niewiele ponad 140 mln dol (85 mln. dol w USA i tylko 56 mln. dol na świecie).O tym, jak bardzo Hasbro wierzy w potencjał "Power Rangers", świadczą słowa samego Goldnera, który zapowiedział już serię nowych zabawek i podkreślił, że jego zdaniem wartość marki była do tej pory mocno zaniżana, a jej potencjał niewykorzystywany w należytym zakresie. Nowa strategia Hasbro ma to jednak zmienić.Na razie nie ogłoszono żadnych konkretnych planów, ale z całą pewnością możemy się spodziewać, że Hasbro już niedługo rozpocznie intensywną promocję marki.