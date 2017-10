Poznajcie młodego Arnolda Schwarzeneggera

Getty Images © Richard Stonehouse



Mr. Universe z 2014 roku Calum Von Moger dołączył do obsady filmu. Wcieli się w nim w postać młodego Arnolda Schwarzeneggera Film będzie biografią braci Weider. W świecie kulturystyki są to prawdziwe legendy. To oni właśnie są odpowiedzialni za narodziny współczesnej wersji tego sportu. A wszystko zaczęło się od założenia w 1946 roku International Federation of BodyBuilding. Joe Weider był też pomysłodawcą konkursu Mr. Olympia i mentorem młodego Arnolda Schwarzeneggera.Całość wyreżyseruje George Gallo