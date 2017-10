Razem z NJU MOBILE wybieramy najlepszy film z superbohaterem

Wraz z NJU MOBILE zapraszamy was do wzięcia udziału w ankiecie na najlepszy film z superbohaterem ostatnich lat.Czy zwycięzcą okaże się film z człowiekiem pająkiem, a może Avengers gdzie najpotężniejsi bohaterowie na Ziemi łączą swoje siły by pokonać Ultrona,a może wszystkich pogodzi Wonder Woman z doskonała rolą Gal Gadot . Głosujcie na swój ulubiony film tutaj Jednocześnie przypominamy o trwającym psychoteście "Którym superbohaterem Marvela jesteś".Odpowiedzcie tutaj na 10 pytań i sprawdźcie swój wynik!