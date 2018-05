Rebel Wilson będzie uczyć Hitlerjugend "prawdy" o Żydach

Getty Images © John Sciulli



) zagra jedną z ważniejszych ról w filmie. Jest to satyra na hitlerowskie Niemcy, którą wyreżyseruje Taika Waititi , autorFilm opowiada historię 10-letniego chłopca dorastającego podczas II wojny światowej w III Rzeszy. Chłopak przesiąknięty jest nazistowską propagandą, najbardziej na świecie pragnie wstąpić do niemieckiej armii, a jego wyimaginowanym przyjacielem jest sam Hitler (którego zagra Waititi ). Pewnego dnia chłopiec odkrywa, że jego matka ukrywa w ich domu żydowską dziewczynkę... Wilson wcieli się w przerażającą Fraulein Rahm. To surowa, modelowa Aryjka, która pełni funkcję wychowawczyni na obozie dla Hitlerjugend. Wśród lekcji, które przekaże młodym obywatelom III Rzeszy, jest chociażby to, że Żydzi to tak naprawdę pomiot mitycznych stworów. Sam Rockwell zagra kierownika obozu Hitlerjugend. Zaś Scarlett Johansson wcieli się w postać matki głównego bohatera.Zdjęcia do filmu rozpoczną się wkrótce w Pradze.