Rewolwerowiec i Człowiek w czerni na plakatach "Mrocznej wieży"

Aż trudno uwierzyć, że do premierypozostały niespełna trzy miesiące. Trudno, ponieważ do tej pory kampania promocyjna widowiska praktycznie nie istniała. Dopiero w środę zobaczymy pierwszy zwiastun obrazu. Ogłoszono to we wtorek, kiedy do sieci trafiły pierwsze plakaty z protagonistami.Wy plakaty te możecie obejrzeć poniżej:Dodatkowo Idris Elba Matthew McConaughey zaprezentowali na Twitterze krótkie klipy z fragmentami zwiastuna. Oto one:Światowa premieraplanowana jest na koniec lipca. Do Polski film powinien trafić w sierpniu.