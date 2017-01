Richard Armitage spotka na swojej drodze członkinie "Ocean's Eight"

Getty Images © Ethan Miller



) dołączył do obsady komedii sensacyjnejNie wiadomo na razie, w kogo się wcieli, ale będzie to postać ważna dla fabuły.Film będzie rebootem i jednocześnie spin-offem Sandrze Bullock przypadła rola, którą w poprzedniej wersji grał George Clooney . Zamiast jednak być po prostu żeńskim odpowiednikiem Danny'ego Oceana, Bullock zagra jego siostrę. Podobnie jak wcześniej brat, teraz ona zorganizuje ambitny skok. Celem napadu jest kradzież cennego naszyjnika i wrobienie w zbrodnię skorumpowanego właściciela galerii.Zdjęcia dopowstają aktualnie w Nowym Jorku. W obsadzie są również Cate Blanchett Helena Bonham-Carter , a także gospodarz popularnego programu "The Late Late Show" James Corden oraz Damien Lewis jako czarny charakter. Reżyseruje Gary Ross ) według scenariusza Olivii Milch Premierę zaplanowano na lato 2018 roku. Dystrybucją zajmie się Warner Bros.