Rihanna i Nyong'o w filmie zainspirowanym twitterowym wpisem

Panie i panowie: internet. Wpis na twitterze komentujący wspólne zdjęcie Rihanny Lupity Nyong'o stanie się podstawą fabuły nowego filmu Avy DuVernay ) ze scenariuszem Issy Rae ). Projekt przygotowuje Netflix.Wpis odnosił się do zdjęcia przedstawiającego piosenkarkę i aktorkę podczas pokazu mody. Brzmiał on tak:. Jak to mówią w internecie: eskalacja była szybka. Cztery panie zgłosiły zainteresowanie sprawą, szast-prast, i Netflix kupił projekt podczas targów w Cannes.Na razie nie wiadomo, czy DuVernay Rae będą wiernie trzymać się zaproponowanej przez twitterowiczkę fabuły, czy raczej zainspirował je sam pomysł castingowy. Rae już pracuje nad scenariuszem, a początek zdjęć zaplanowano na przyszły rok.Całą aferę wywołało zdjęcie z tego wydarzenia: