Słabe otwarcie "Ligi Sprawiedliwości" mimo wspracia Azji i Brazylii

Wraz z premierą w Stanach Zjednoczonychtrafiła do kin w 65 krajach. I podobnie jak w domu, tak i na świecie wyniki rozczarowują. W weekend obraz zarobił poza granicami USA. Ponieważ jednak w wielu krajach film miał premierę w środę lub czwartek, to łącznie na koncie ma 185,5 mln dolarów. To wynik grubo poniżej oczekiwań Warner Bros., które oczekiwało przekroczenia granicy 200 milionów dolarów.Komiksowi bohaterowie zawojowali przede wszystkim Azję. Stamtąd pochodzi połowa wpływów– 93 mln dolarów. Z tego aż 51,8 mln dolarów wydali Chińczycy, co w porównaniu z innymi tytułami DCEU jest wynikiem gorszym jedynie od tego, jaki osiągnął. W Korei Południowejzarobiła ledwie o 4% więcej niż wyniosło otwarciei zgarnęła 8,8 mln dolarów.Piąty film cyklu DCEU dobrze poradził sobie również w Ameryce Łacińskiej. Ogólnie z tego regionu pochodzi 35,4 mln dolarów. Szczególnie wyróżniła się Brazylia, gdziepobiła tamtejszy rekord otwarcia, uzyskując 14,2 mln dolarów (46,6 mln reali). Wpływy w Meksyku wyniosły 9,6 mln dolarów.Wyniki w Europie są z kolei dość mieszane. Otwarcie we Włoszech wyniosło 3,4 mln dolarów, czy dwa razy więcej niż w przypadku. W Hiszpanii widowisko zarobiło 3 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem produkcji Warner Bros. w tym roku. W Rosji zgarnęło 6,5 mln dolarów (o 70% lepiej niż), a we Francji 6 mln dolarów. Za to poniżej oczekiwańsprzedała się w Wielkiej Brytanii (9,8 mln dolarów) i Niemczech (słabiutkie 2,9 mln dolarów).Dotychczasowy lider naszego zestawienia –– spadł na miejsce drugie. Film jest już pokazywany praktycznie wszędzie i pomimo konkurencji ze strony widowiska DC traci widzów w mniejszym tempie, niż się tego należało spodziewać. W ten weekend obraz zarobił kolejne. Dzięki temu jest już o krok od przekroczenia 500 milionów dolarów wpływów z zagranicznych kin. Będzie to siódma premiera tego roku, której uda się ta sztuka.Poza granicami USAjest obecnie drugą najbardziej kasową ekranizacją komiksów w tym roku. Aby pokonaćmusi zarobić jeszcze 57 milionów dolarów, co jak najbardziej jest w zasięgu możliwości. Globalnie trzecijest dziewiątą tegoroczną premierą z wpływami powyżej 700 milionów dolarów. Jest to również dziewiąty tytuł MCU, któremu udała się ta sztuka." spadło na trzecią pozycję w naszym zestawieniu. Studio 20th Century Fox wstrzymało się z premierami w wielu krajach w związku z wejściem do kin. Jednak w tym tygodniu pojawi się na kilku ważnych rynkach, więc za tydzień powinien znów zanotować wzrost wpływów. W ten weekend obraz zarobił. Najlepiej sprzedaje się we Chinach: 3,9 mln dolarów, Rosji (3,2 mln) i Wielkiej Brytanii (3 mln). W najbliższych dniach zagraniczne wpływy przekroczą 100 milionów dolarów.Czwarte miejsce należy do. Niestety na chwilę obecnądotyczących weekendowych wpływów. Portal comScore podaje wynik jedynie z dwóch rynków, który wynosi 9,2 mln dolarów. Praktycznie cała kwota pochodzi z Wielkiej Brytanii (8,4 mln dolarów).Piątkę kompletuje numer dwa w chińskich kinach – komedia fantasy(The Golden Monk). Obraz zarobił w weekend