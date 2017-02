S/M w wersji light rządzi w kinach na (prawie całym) świecie

Getty Images © Mark Wilson



To miało być łatwe zwycięstwo. Jednak walentynkowa propozycja Universal Pictures tak jak w Stanach tak i na świecie niespodziewanie napotkała na spory opór. Mało brakowało, a film nie znalazłby się na pierwszym miejscu. Wygrał przewagą zaledwie 8 milionów dolarów.trafiła w do kin w 57 krajach. W 51 z nich zajęła pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ jednak w wielu liczących się krajach romans s/m był pokazywany już w środę wieczorem, to w sumie na koncie ma 100,1 mln dolarów. Najlepszym rynkiem okazały się Niemcy, skąd pochodzi 11 milionów dolarów. Bardzo dobrze obraz sprzedał się też we: Francji (8,7 mln), Brazylii (7,5 mln), Rosji (6,7 mln), Włoszech (6,5 mln), Australii (5,9 mln) i Hiszpanii (6,6 mln). Dziewiątym najlepszym rynkiem zagranicznymokazała się Polska, gdzie film zgarnął 2,2 mln dolarów.Tymczasem dzięki Chińczykom na drugie miejsce wskoczył. Film zarobił w weekend. Z tego prawie cała kwota pochodzi właśnie z Chin, gdzie obraz wszedł do kin w czwartek. W weekend zgarnął 61,3 mln dolarów, a od premier 62,1 mln. Widowisko akcji trafiło też do kin w Korei Południowej, gdzie jednak zajęło dopiero trzecie miejsce nie będąc żadną konkurencją dla dwóch lokalnych produkcji. W weekend film zarobił 1,8 mln dolarów, a od premiery w środę 2,6 mln.Podium kompletuje nowość Warner Bros., animacja. Studio nie patyczkowało się i od razu wprowadziło film do 60 krajów świata. Decyzja opłaciła się, bowiem obraz zgarnął. A ponieważ w wielu krajach w najbliższym czasie dzieci będą miały ferie, więc wpływy powinny utrzymywać się długo na wysokim poziomie. Na razie najlepszymi rynkami są: Wielka Brytania (9,3 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi), Meksyk (2,6 mln), Niemcy (2,3 mln) i Rosja (2,2 mln).Lider naszego zestawienia przed tygodnie –– tym razem znalazł się dopiero na czwartej pozycji. Chińska komedia zarobiła kolejnei jest trzecią tamtejszą produkcją tego roku, której łączne wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów. Spośród hollywoodzkich tytułów tylkomoże pochwalić się podobnym wyczynem... i to też wyłącznie za sprawą Chin.Piątą pozycję zajmuje kolejna chińska produkcja –. Numer trzy ubiegłotygodniowego zestawienia tym razem zarobił. Dzięki temu łączne wpływy osiągnęły poziom 128,7 mln dolarów.Na szóstym miejscu znalazła się jeszcze jednak produkcja z Chin. Jest to nowość –. Opowieść o dwóch kucharzach, którzy z wrogów muszą stać się sojusznikami, kiedy na horyzoncie pojawia się nowy rywal, zarobiła w pierwszy weekendSiódme miejsce należy do. Obraz zarobił w weekend. Łącznie na koncie ma 168,3 mln dolarów, a globalne wyniki zbliżają się do 300 milionów (obecnie 294,3 mln).Ósme miejsce przypadło trzeciej dużej nowości –. Obraz na razie trafił do 9. mniejszych rynków oraz do Rosji, gdzie poradził sobie znakomicie zarabiając 2,5 mln dolarów i zajmując drugą lokatę. Na Filipinach i Malezji otwarcie dwójki było o 300% lepsze od startu oryginału. Łącznie w weekend film zarobiłOstatnim tytułem w naszym zestawieniu jest bollywoodzka produkcja. Weekendowe wpływy filmu szacuje się na