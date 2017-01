SPOILER ALERT: Nieoczekiwany powrót w siódmym sezonie "Gry o tron"

Jak donosi fanowski portal Watchers on the Wall, do obsady siódmego sezonudołączył David Bradley Dla widzów może to być zaskoczenie: przecież grany przez aktora zdradziecki lord Walder Frey zginął w poprzedniej serii. Zabiła go Arya w akcie zemsty za śmierć bliskich w trakcie Czerwonego Wesela.Na razie nie wiadomo, czy Bradley wystąpi tylko w retrospekcji, czy też scenarzyści planują jakąś szokującą fabularną woltę.Premiera nowych odcinków odbędzie się latem tego roku. Oczywiście na antenie HBO.