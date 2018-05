Sam Heughan, Michael Sheen w komiksowym "Bloodshot"

3 2 1



Obsada komiksowego widowiskanabiera kształtów. Do grającego główną rolę Vina Diesela dołączyli właśnie Sam Heughan ) i Michael Sheen ). Nowym nabytkiem jest również Eiza Gonzalez ).Bohaterem filmu będzie Ray Garrison. Kula przeszywająca głowę jego żony jest ostatnią rzeczą, jaką widział, zanim umarł. I jedyną, jaka pojawiła się przed jego oczami, kiedy oprzytomniał. Bo Ray Garrison nie jest martwy. Nie jest też żywy, przynajmniej nie w tradycyjnym znaczeniu. Dr Emil Harting zastąpił jego krew samonaprawiającymi się nanobotami, które dają ciału Raya możliwości, o jakich zwyczajny człowiek może tylko pomarzyć. Tak Ray Garrison odrodził się jako Bloodshot - maszyna do zabijania, która nie pamięta życia, jakie wiódł przed przemianą... poza sceną śmierci żony. Postanawia się zemścić na mordercach. Po drodze odkrywa jednak, że być może jego wspomnienia zostały zmienione równie radykalnie, co ciało...ma otworzyć kinowe uniwersum komiksów Valiant. W planach jest już także