Sentinels pojawią się w serialu z uniwersum "X-Men"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Matt Nix (twórca) przygotowuje serial osadzony w uniwersum X-Men. O projekcie niewiele wiadomo. Nie znamy nawet jego tytułu. Jednak ostatnio rąbka tajemnicy uchyliła producentka Lauren Shuler Donner W wywiadzie dla portalu IGN potwierdziła to, co już wcześniej zapowiedział sam Nix , że serial będzie osadzony w tym samym świecie, co filmy kinowe. Dodała jednak też coś nowego. Ogłosiła, że w serialu pojawią się Sentinels. Co jeszcze ciekawsze, ci mechaniczni Strażnicy będą wyglądać inaczej od tych, które widzieliśmy w kinie.Sentinels to specjalnie zaprojektowane roboty, które potrafią wykryć mutanta. Kiedy to uczynią, ich zadaniem jest schwytanie delikwenta lub (jeśli to się okaże niemożliwe) ostateczne wyeliminowanie. W komiksach są wrogami X-Men. Ich następcą był Nimrod, potężny, niemal niezniszczalny robot z równoległego wymiaru.Przypomnijmy, że nowy serial będzie historią zwykłych rodziców, których dzieci są mutantami. Oczywiście rząd spróbuje przejąć nad nimi kontrolę. Rodzice nie chcą się na to zgodzić i razem z dziećmi ratują się ucieczką. Znajdują podziemną organizację mutantów i włączają się do walki o ich prawo do samostanowienia.Niezatytułowany projekt jest drugim serialem Foxa powstającym na bazie bohaterów Marvela. Już za parę tygodni swoją premierę będzie miał, którego głównym bohaterem jest syn Charlesa Xaviera.