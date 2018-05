Serialowy Daredevil stawi wreszcie czoła Bullseye'owi?

Getty Images © Christopher Polk

Kiedy w listopadzie ujawniono, że w trzecim sezoniewystąpi Wilson Bethel ), wszyscy podejrzewali - na podstawie szczątkowego opisu postaci - że aktor wcieli się w postać Sin-Eatera. Tymczasem według najnowszych plotek Bethelowi przypadła do zagrania dużo ważniejsza postać.Wygląda na to, że aktor wcieli się bowiem w Bullseye'a, jednego z arcywrogów Daredevila, specjalistę od rzucania wszelkimi przedmiotami - i trafiania. Możliwe jednak, że twórcy serialu nie będą wzorowali się na klasycznej wersji tej postaci (znanej jako "Lester" bądź "Benjamin Pointdexter"), tylko na Bullseye'u z seriiautorstwa Jasona Aarona . Tam jego prawdziwe nazwisko brzmiało Sheldon Pendergrass i był on - o i le to w ogóle możliwe - być może jeszcze bardziej szalony niż pierwowzór.W postać Bullseye'a wcielił się wcześniej Colin Farrell (w pełnometrażowymz 2003 roku).Sezon prawdopodobnie zadebiutuje na Netfliksie jesienią.