Serwis pornograficzny naprawdę uratuje "Sesne8"?

Kiedy w czerwcu pojawiła się wiadomość, że Netflix kasuje, fani serialu byli niepocieszeni. Na ich ratunek przybyła jednak strona pornograficzna xHamster, która zadeklarowała, że wyprodukuje trzeci sezon. Wiele osób uznało to jednak za żart i próbę podbicia własnej popularności.Okazuje się jednak, że Lana Wachowski miała uznać publiczną ofertę strony za poważną i interesującą. A w każdym razie tak twierdzi Alex Hawkins, wiceprezes xHamster. Jak powiedział portalowi The Wrap, w sierpniu miało dojść do spotkania z Laną Wachowski , a tematem była właśnie ewentualna współpraca przy trzecim sezonie. Hawkins zastrzegł, że rozmowy są na bardzo wstępnym etapie, ale jak zasugerował, jest płaszczyzna do porozumienia.Hawkins dodał, że w przypadku realizacji dla nich trzeciego sezonuliczyłby na więcej odwagi w pokazywaniu seksu. Przedstawiciele Lany Wachowski nie skomentowali rewelacji Hawkinsa.