Snyder jedynym reżyserem "Ligi sprawiedliwości"

Wątpliwości rozwiane: Zack Snyder będzie figurował w napisach jako jedyny reżyser. Film otrzymał również kategorię wiekową. Tak jak przypuszczaliśmy, jest to PG-13. Joss Whedon , który przejął reżyserską pałeczkę po tragedii rodzinnej Snydera oraz jego odejściu i który wciąż pracuje nad post-produkcją filmu, będzie występował jako współscenarzysta razem z Chrisem Terrio . Chociaż wytwórnia nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, to można zakładać, że chodzi raczej o elegancki gest wobec Snydera , który musiał zostawić projekt w takich, a nie innych okolicznościach. Wciąż nie wiadomo, w jakim stopniu Whedon wpłynął na ostateczny kształt historii i pewnie nieprędko się tego dowiemy.Zainspirowany ofiarnym czynem Supermana Bruce Wayne, który odzyskał wiarę w ludzkość, prosi swojego nowego sprzymierzeńca, Dianę Prince, o pomoc w pokonaniu jeszcze potężniejszego wroga. Nie tracąc czasu, Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy grupę metaludzi, która ma stanąć do walki z nowym zagrożeniem. Jednak mimo utworzenia jedynej w swoim rodzaju ligi superbohaterów, złożonej z Batmana, Wonder Woman, Aquamana, Cyborga i Flasha, może być już za późno na uratowanie planety przed atakiem katastroficznych rozmiarów.Film ma premierę 15 listopada. W Polsce pojawi się dwa dni później.