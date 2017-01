Sony chce sprzedać studio filmowe?

3 2 1



2016 był trudnym rokiem dla studia Sony Pictures. Największym hitem wytwórni był, który zarobił na świecie 350 milionów dolarów.nie były jednak sukcesami, anie osiągnęli oszałamiającego wyniku. Mniejszym projektom -albo- udało się przynieść zyski, ale to tylko drobny element układanki. Co to oznacza dla przyszłości studia?Dyrektor generalny Sony Entertainment, Michael Lynton, ogłosił niedawno, że odchodzi z firmy, a dyrektor Sony, Kaz Hirai, nie ogłosił nazwiska następcy. Magazyn New York Post ma swoją interpretację tego faktu: korporacja podobno rozważa sprzedanie swoich działów filmowych i telewizyjnych (ale już nie Sony Music). Rzekomo trwają obecnie spotkania mające sformułować najkorzystniejszy kształt takiej transakcji.Informacja nie została na razie potwierdzona przez Sony. Podobno firma czeka na premierę, licząc na jego sukces, który podbiłby notowania i wartość sprzedażową studia. Światową premierę zapowiedziano na sierpień.Bez dwóch zdań najcenniejszą marką, jaką zarządza studio, jest Spider-Man. Co oznacza sprzedaż wytwórni dla Człowieka-Pająka? Gdyby Sony zostało kupione przez Disneya, oznaczałoby to pełną integrację bohatera z kinowym uniwersum Marvela, koniec konieczności dzielenia się nim z Sony. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by Disney chciał przejąć całe studio. A co jeśli Spider-Man trafi w ręce kogoś, kto już nie będzie chciał się nim dzielić z Marvelem? (Przypomnijmy: nadchodzącypowstaje na mocy porozumienia między Sony a Disneyem.)Czekamy na rozwój sytuacji.