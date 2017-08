Spotkanie po latach Keanu Reevesa i Winony Ryder

25 lat temu wystąpili w filmie Francisa Forda Coppoli . Teraz znów spotkają się na planie jednego filmu. Keanu Reeves Winona Ryder zagrają bowiem główne role w filmie. W sumie będzie to czwarty wspólny projekt pary.Akcja obrazu rozgrywać się będzie na weselu. Główna para bohaterów to goście imprezy. Oboje są tam niechcianymi osobami, a pozostali goście omijają ich szerokim łukiem. Są więc niejako skazani na siebie i stopniowo rodzi się między nimi więź, choć żadne z nich tego nie chce.Obraz wyreżyseruje Victor Levin ). Jest on także autorem scenariusza.