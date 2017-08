St. Vincent namaluje "Portret Doriana Graya"

Getty Images © Michael Loccisano



Annie Clark znana lepiej jak St. Vincent kontynuuje reżyserską karierę. Po krótkometrażowym horrorze "Birthday Party" piosenkarka przymierza się do ekranizacjiOscara Wilde'a.Tytułowego bohatera ma zagrać kobieta. Scenariusz pisze David Birke ). Realizację sfinansuje Lionsgate.Młody chłopak, Dorian Gray przybywa do Londynu. Na miejscu poznaje malarza Basila Hallwarda, który zafascynowany hipnotyczną urodą i niewinnością młodzieńca postanawia namalować jego portret. Na jednym ze spotkań towarzyskich, Dorian poznaje Lorda Henryego Wottona, który urzeka go swoimi oryginalnymi poglądami. I choć teorie Henry'ego na początku budzą w chłopcu sprzeciw, to mimowolnie im ulega. Gdy Dorian po raz pierwszy widzi swój portret, wypowiada pochopne życzenie: oddałby wszystko, żeby zachować młodość i urodę jak te uchwycone na płótnie – nawet za cenę duszy. Od tego momentu życie Doriana zmienia się radykalnie. Z niewinnego chłopca zmienia się w upadłego anioła, choć jeszcze nie wie jaką cenę przyjdzie mu zapłacić.