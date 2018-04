Stana Katic będzie szpiegować Niemców dla Churchilla

Getty Images © Pascal Le Segretain



) zagra jedną z głównych ról w filmie poświęconym kobietom-szpiegom pracującym dla brytyjskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. W obsadzie są również: Sarah Megan Thomas ) i Radhika Apte ).Katic wcieli się w postać Very Atkins. Urodziła się w Rumunii jako córka niemieckiego Żyda i brytyjskiej Żydówki. W czasie II wojny światowej została szpiegiem nadzorującym akcje wywiadu we Francji. Apte z kolei zagra Noor Inayat Khan. Pochodziła z książęcego rodu indyjskich muzułmanów. Jej ojciec był cenionym propagatorem nauk sufizmu. Urodzona w Moskwie, wychowywała się w Londynie i Paryżu. Kiedy wybuchła wojna mimo pacyfistycznych nauk ojca, wraz z bratem zaciągnęła się do służby. Jako radiooperator i telegrafistka została w 1943 roku wysłana do okupowanej Francji. Thomas (która jest też autorką scenariusza) zagra Amerykanę Virginię Hall, która w czasie II wojny światowej pracowała dla brytyjskiego wywiadu. W 1932 roku straciła nogę w wyniku przypadkowego postrzału na polowaniu. To jej jednak nie przeszkodziło w pracy wywiadowczej (jej drewniana noga otrzymała nawet swoją własną nazwę operacyjną). Niemcy nazywali ją Artemis i uznawali za jednego z najniebezpieczniejszych szpiegów działających na terenie okupowanej Francji.Całość wyreżyseruje Lydia Dean Pilcher