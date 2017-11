Takiego rebootu "24 godzin" się nie spodziewaliście

Stacja FOX przygotuje reboot serialu. I będzie to reboot przez wielkie R.Koniec z terrorystami, kinem szpiegowsko-sensacyjnym i Jackiem Bauerem. Nowy cykl będzie dramatem prawniczym, w którym twarda jak stal pani prokurator będzie miała dobę, by udowodnić niewinność człowieka, którego niesłusznie skazała na krzesło elektryczne. Brzmi interesująco?Za produkcją stoją Howard Gordon Brian Grazer , a nowym nabytkiem w ekipie jest wspótwórca, Jeremy Doner. To właśnie on, wspólnie z Gordonem, napisze scenariusz pilota.zadebiutowały na antenie FOX w 2001 roku. Od tego czasu serial, który doczekał się w sumie ośmiu sezonów (plus miniserii), nominowano do nagrody Emmy aż 73 razy. Opowieść o ekipie CTU uważana jest za jedną z ważniejszych produkcji w historii amerykańskiej telewizji.