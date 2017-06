The Rock zmieni się w owłosioną bestię?

Universal Pictures niedawno ogłosił oficjalna nazwę swojego nowego kinowego uniwersum, która brzmi Dark Universe. Jednym z tytułów, jaki ma w jego ramach powstać, jest. Gwiazdą klasycznej opowieści o wilkołaku ma podono zostać Dwayne Johnson Dla aktora byłby to powrót do widowiskowych horrorów Universalu. Swoją karierę aktorską rozpoczynał bowiem w filmieoraz w spin-offie pod tytułemPortal The Hollywood Reporter potwierdził również, że kandydatką do zostania Narzeczoną Frankensteina jest wciąż Angelina Jolie . Ponoć aktorka dostała pieniądze na realizację filmu(który okazał się finansową klapą) tylko dlatego, że studio chciało w ten sposób zyskać jej zgodę na udział w projekcie.Jednak sama nazwa Dark Universe już wkrótce może ulec zmianie. Okazuje się bowiem, że jest ona zastrzeżona przez Warner Bros. Jest to bowiem alternatywny tytuł będącego wciąż w planach widowiska z uniwersum DC Comics. Warner Bros. ponoć rozważa pozwanie Universal Pictures.Portal The Hollywood Reporter dodaje również, że nie wszystkie filmy z kinowego uniwersum o potworach będą wysokobudżetowymi widowiskami. Przy niektórych z nich studio zamierza współpracować z Jasonem Blumem , który jest specjalistą od horrorów kręconych za zaskakująco małe sumy.