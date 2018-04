Theron potwierdza: będzie "Atomic Blonde 2"

W trakcie spotkania z fanami na festiwalu filmowym w San Francisco Charlize Theron potwierdziła, iż trwają prace nad sequelemTytułowa bohaterka to Lorraine Broughton - najlepszy szpieg w szeregach brytyjskiego wywiadu MI6. W pierwszym filmie kobieta została wysłana do stolicy Niemiec na moment przed upadkiem Muru Berlińskiego. Musiała odzyskać wykradzioną listę podwójnych agentów oraz wytropić zabójcę ukochanego.zarobiła w 2017 roku na całym świecie prawie 100 milionów dolarów przy 30-milionowym budżecie. Nic więc dziwnego, że producenci mają ochotę na kontynuację.Reżyser jedynki David Leitch kończy właśnie prace nad, by wkrótce zająć się spin-offemNa razie nie wiadomo, czy znajdzie czas naFilmografię Theron zamyka komediodramat, który trafi do polskich kin w maju.