Tilda Swinton, Hugh Laurie w ekranizacji "Davida Copperfielda"

Trwa kompletowanie obsady filmu. Do Deva Patela , który wcieli się w tytułowego bohatera, dołączyli właśnie: Tilda Swinton ) i Hugh Laurie ).David Copperfield jest osieroconym chłopcem, który musi borykać się z przeciwnościami losu. Wychowuje go surowy ojczym, który nie okazuje mu ojcowskich uczuć. Wręcz przeciwnie, David doznaje z jego strony wielu upokorzeń i przykrości, a po śmierci matki zostaje wysłany do miasta, do ciężkiej pracy. Copperfield pragnie jednak wyrwać się z okrutnego środowiska. Jego upór i odwaga sprawiają, że osiąga swój cel - zdobywa wykształcenie i zostaje znanym pisarzem.Całość wyreżyseruje Armando Iannucci ).