Tom Hardy dostanie w "Venomie" partnerkę o 14 lat młodszą od siebie?

Jak wiadomo, Sony pracuje nad stworzeniem własnego komiksowego uniwersum na bazie bohaterów Marvela. Najważniejszym samodzielnym projektem studia jest, którego gwiazdą będzie Tom Hardy . Szczegóły projektu są właśnie opracowywane, a do sieci właśnie trafiły nowe przecieki.That Hashtag Show chwali się, że wie, w jakim kierunku twórcy planują pchnąć. Jednym z pomysłów jest dodanie Eddiemu Brockowi partnerki. Miałaby nią zostać Ann Weying. Fani komiksów Marvela oczywiście doskonale znają tę postać. To prawniczka i była żona Brocka. Kiedy została zastrzelona przez Sin-Eatera, połączyła się z symbiontem i przemieniła w She-Venom.Sony ponoć już szuka kandydatki. Preferowane będą aktorki w wieku 25-32 lat. Jeśli studio zdecyduje się na osobę w dolnych granicach tego przedziału, to partnerka Toma Hardy'ego będzie od niego młodsza o 14 lat.That Hashtag Show twierdzi również, że kostium filmowego Venoma będzie inspirowany komiksem "Ultimate Spider-Man". W ten sposób studio chce powiązać bohatera z postacią Petera Parkera.Oczywiściejest we wstępnej fazie przygotowań do produkcji, więc wszystkie podane szczegóły mogą ulec zmianie. Finalny produkt zobaczymy w kinach dopiero w październiku 2018 roku.