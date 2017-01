Tom Hardy i Channing Tatum na jednej z najniebezpieczniejszych granic na świecie

3 2 1



Znów powraca pomysł realizacji filmu. Producenci właśnie rozpoczęli rozmowy z potencjalnymi gwiazdami. Obecnie negocjacje trwają z Tomem Hardym ) i Channingiem Tatumem ).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Akcja rozgrywa się tam, gdzie stykają się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Miejsce to cieszy się złą sławą jako raj dla wszelkiej maści przestępców. Film ma pięć głównych ról.Autorem scenariusza jest Mark Boal , stały współpracownik Kathryn Bigelow . I to właśnie ona już sześć lat temu planowała obraz wyreżyserować. Kiedy stała za sterami projektu gwiazdami obrazu mieli być Tom Hanks Will Smith . Później mówiło się również o udziale Johnny'ego Deppa W 2015 roku projekt przejął jednak reżyser J.C. Chandor . I od tamtej pory wokół filmu było cicho. Chandor wciąż jest związany z obrazem. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy będzie mógł wejść na plan.