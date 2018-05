Trzy książki Paulo Coelho zmienią się w jeden serial

Fremantle Media, Dancing Ledge Prods. i wydawnictwo Random House zapowiadają wspólny projekt. Będzie to serial inspirowany prozą poczytnego pisarza Paulo Coelho Projekt nie ma jeszcze tytułu. Ma on oddać ducha prozy Coelho , być hołdem dla jego wielopłaszczyznowych tekstów i zarazem medytacją nad ludzką naturą. Inspiracją dla fabuły będą trzy powieści pisarza:Bohaterem serialu będzie młody ksiądz, który wyrusza w trudną drogę ku oświeceniu i odpokutowania win. Został odrzucony przez kościół, jest ścigany przez prawo, a także polują na niego zbiry z potężnej przestępczej rodziny. Tymczasem ścigająca go agentka CIA odkrywa tajemne moce oraz to, jak bardzo jej los związany jest z życiem księdza.Sam Coelho również wystąpi w serialu. Będzie wprowadzał w historię i krótko opowiadał o egzystencjalnych tematach poruszanych w każdym odcinku.