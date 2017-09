Twórca "Kingsman" potwierdza, że ma na oku "Człowieka ze stali 2"

3 2 1



Jakiś czas temu w internecie pojawiły się plotki, jakoby Matthew Vaughn , reżyserjest jednym z kandydatów do wyreżyserowania. Reżyser potwierdził, że poruszył ten temat z przedstawicielami studia Warner Bros., zdradził reżyser, dodając:Przy okazji Vaughn potwierdził, że w planach jest trzecia część, co oznacza, że studio musi być zadowolone z jego pracy przy sequelu. Reżyser wyjawił też, że jego wewnętrzny fan nie pozwoliłby mu odmówić wyreżyserowania żadnej z kultowych serii., powiedział. Widzicie go za kamerą którejś z tych franczyz?