Twórca "Luke'a Cage" szykuje fabułę spin-offu "Spider-Mana"

We wrześniu informowaliśmy o tym, że Sony rusza z pracami nad kolejnym widowiskiem komiksowym inspirowanym tytułami Marvela -. Wtedy mówiło się, że fabułę ma przygotować scenarzysta serialu Edward Ricourt . Portal That Hashtag Show twierdzi jednak, że studio wybrało innego scenarzystę. To Cheo Hodari Coker , czyli prowadzący innego serialu Marvela i Netfliksa -Nightwatch to bohater, który zadebiutował w komiksie "Web of Spider-Man" w 1992 roku. Jest uwięziony w pętli czasowej. Narodził się, kiedy odkrył, że jego ciało umiera. Podróżując w czasie z przyszłości, znalazł się w posiadaniu dziwnego, obdarzonego świadomością kostiumu, i walczył, by uniknąć swojego nieuchronnego losu. Wygląd postaci był prawdopodobnie zainspirowany Spawnem Todda McFarlane'a.Szczegóły filmowego widowiska nie są na razie znane. Wiemy za to, kto całość wyreżyseruje. To Spike Lee