Twórca "Moonlight" za sterami "Kolei podziemnej"

Nagrodzony Oscarem Barry Jenkins ) stanie za kamerą limitowanego serialu Amazonu. Wyreżyseruje wszystkie 11 odcinków.Serial jest oparty na nagrodzonej Pulitzerem (miesiąc po wykupieniu praw do adaptacji przez Amazon) książce Colsona Whiteheada. To rozegrana na styku powieści historycznej oraz baśni opowieść o mitycznej podziemnej kolei, którą w alternatywnej wersji Ameryki przewożeni są niewolnicy. Główną bohaterką jest pochodząca z Afryki Cora, dorastająca dziewczyna, która pracuje na plantacji bawełny w Georgii. Wraz ze swoim przyjacielem, Cesarem, obmyśla ona plan śmiałej ucieczki."Barry ma oko do bohaterów oraz umiejętność odwoływania się do bardzo skomplikowanych emocji - ten projekt jest we właściwych rękach" - zapewniają producenci cyklu. Myślicie, że będzie hit?