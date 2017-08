Twórca "Ucznia" aresztowany

Getty Images © Andreas Rentz



Jeden z najlepszych współczesnych rosyjskich reżyserów, Kirył Serebrennikow ), trafił do aresztu domowego. Został oskarżony o sprzeniewierzenie państwowych pieniędzy.Twórca został aresztowany w Sankt Petersburgu we wtorek, w trakcie zdjęć do nowego filmu, biografii sowieckiego barda Wiktora Tsoia. Oskarżono go o defraudacje 68 milionów rubli w trakcie rozwoju projektu teatralnego "Platforma" za pośrednictwem jego firmy Seventh Studio w latach 2011-2014.Obrońcy reżysera twierdzą, że to część ataku rosyjskiego rządu na niezależnych artystów - zwłaszcza że Serebrennikow nie był nigdy ulubieńcem władzy. Inni filmowcy chcą zeznawać na korzyść twórcy i zapewniają o jego niewinności. Podczas środowego przesłuchania sam oskarżony złożył wniosek o wyjście za kaucją - jego prośba została jednak odrzucona. Nie może więc wrócić na plan filmowy i ma zakaz komunikowania się z kimkolwiek poza członkami rodziny oraz swoimi prawnikami.Filmowcowi grozi 10 lat więzienia. Proces rozpocznie się 19 października.