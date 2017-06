Twórcy "New Mutants" szukają aktora, który zagra Warlocka?

Wiemy, że wpojawią się Magik ( Anya Taylor-Joy ), Wolfsbane ( Maisie Williams ), Cannonball ( Charlie Heaton ), Sunspot ( Henry Zaga ) i Danielle Moonstar (Blu Hunt). Do skompletowania ikonicznego składu drużyny brakuje w zasadzie tylko Warlocka. Wygląda jednak na to, że poszukiwania trwają.Z ogłoszenia castingowego, które wyciekło do internetu, wynika, że producenci szukają, aktora, który wystąpi w kombinezonie motion capture. Ma to być wyjątkowo wysoki i wyjątkowo szczupły mężczyzna z dużym doświadczeniem "ruchowym". Będzie to duża rola, ale bez dialogów.Prawdopodobnie chodzi o Warlocka i prawdopodobnie postać powstanie w podobny sposób, co szop Rocket ze. Na planie grał go Sean Gunn w kostiumie motion capture, a potem postać została zdubbingowana przez Bradleya Coopera . Możliwe, że Warlock również otrzyma w postprodukcji głos jakiegoś rozpoznawalnego aktora.Warlock to technoorganiczna forma życia ze zdolnością manipulowania swoim ciałem. Pochodzi on z obcego świata znanego jako Technarchy, którego mieszkańcy muszą udowodnić swoje prawo do życia, walcząc z własnymi rodzicami. Warlock został uznany za mutanta, ponieważ odmówił walki ze swoim ojcem.Reżyserem filmu będzie Josh Boone ). Premiera: 13 kwietnia przyszłego roku.