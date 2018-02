Twórcy "X-Force" śpieszą się, by nie być częścią MCU?

Wszystko wskazuje na to, że twórcynie zamierzają czekać, aż 20th Century Fox zostanie wchłonięte przez Disneya i komiksowe produkcje trafią pod strzechę Marvela. Jeśli wierzyć doniesieniom Production Weekly, zdjęcia do spin-offurozpoczną się w październiku.Szczegółynie są na razie znane. Wiadomo jednak, że w znaczącą rolę w widowisku odegrają Deadpool i Cable (zarówno Ryan Reynolds , jak i Josh Brolin pojawią się w widowisku). Według krążących po sieci plotek pozostałych członków drużyny poznamy w. Całość najprawdopodobniej będzie miała kategorię R, co w przypadku filmów MCU nie wchodziłoby w grę (a w każdym razie do tej pory Marvel w kinie na tę kategorię się nie zdecydował).Oryginalne "X-Force" to spin-off serii "X-Men". Pierwszy komiks pojawił się w kioskach w 1991 roku i od razu stał się wielkim sukcesem wydawniczym (pierwszy numer znalazł ponad 5 milionów nabywców). Bohaterami tytułowej grupy są mutanci, którzy w przeszłości byli szkoleni przez X-Menów. Dowodzeni przez posiadającego zdolności telekinetyczne Cable'a są znacznie bardziej agresywni i nastawieni na konfrontację w porównaniu ze swoimi mentorami.Obraz ma wyreżyserować Drew Goddard , który wcześniej miał nakręcić, zanim Sony zdecydowało się wyrzucić projekt do kosza.