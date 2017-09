Villenueve nie nakręci "Bonda", lecz widowisko o Kleopatrze

Jeszcze niedawno mówiło się, że Denis Villeneuve ma spore szanse na reżyserię. Znajdował się na skróconej liście kandydatów, na której byli też Yann Demange David Mackenzie . Okazuje się jednak, że Kanadyjczyk nie opowie o przygodach agenta z licencją na zabijanie nr 007. Można tak wnosić po tym, że właśnie rozpoczął negocjacje w sprawie objęcia stanowiska reżysera widowiskaJeśli rozmowy zakończą się powodzeniem, Villeneuve po prostu nie będzie miał czasu na. Kanadyjczyk ma bowiem wkrótce rozpocząć prace nad kinową. W tym czasie ma być przygotowywana finalna wersja scenariusza. Na plan tego widowiska wejdzie po zakończeniu ekranizacji powieści Franka Herberta.to projekt, który czeka na realizację od ponad dekady. Przez wiele lat w głównej roli obsadzona była Angelina Jolie . Nie jest jednak jasne, czy wciąż jest z projektem związana. Na przestrzeni lat z filmem związani byli tacy twórcy jak: David Fincher Kleopatra VII Filopator była ostatnią helleńską władczynią Egiptu. Panowała od 51 roku p.n.e. do swojej śmierci 21 lat później. Zgodnie z tradycją poślubiła swego brata Ptolemeusza XIII i mieli wspólnie panować nad krajem. Ich stosunki nie układały się jednak najlepiej i wkrótce Kleopatra został zmuszona do ucieczki do Judei. Królowa zyskała wsparcie Juliusza Cezara i dzięki niemu została samodzielną władczynią Egiptu. Pomiędzy parą wywiązał się romans, którego owocem był Cezarion. Po śmierci Cezara związała się z Markiem Antoniuszem, któremu urodziła bliźnięta. Kiedy stało się jasne, że Oktawian wygra walkę o władzę nad Rzymem, Kleopatra popełniła samobójstwo. Oktawian zdecydował się przemianować Egipt na rzymską prowincję.