Viola Davis wyruszy w podróż życia

Universal zdobył prawa do ekranizacji bestsellera Terry McMillan. Gwiazdą produkcji ma zostać Viola Davis ).To opowieść o Georgii Young, dwukrotnie rozwiedzionej okulistce, która bezskutecznie poszukuje miłości. Chociaż otacza ją kochająca rodzina i ma mnóstwo znajomych, czuje, że musi coś zmienić w swoim życiu. Prowadzi to do wspaniałej podróży, w trakcie której spotka się ze swoimi byłymi facetami i odkryje nowy cel w życiu.Reżyseruje Malcolm D. Lee ).