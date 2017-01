W "X-Men" był Bolivarem Traskiem. Kim będzie w kinowym uniwersum Marvela?

3 2 1



Ta wiadomość wywołała w sieci spore poruszenie. Peter Dinklage rozpoczął negocjacje z Marvel Studios. Ich tematem jest jego obecność w widowiskachSzczegóły fabuły obu filmów, do których zdjęcia powstawać będą jednocześnie, nie są na razie znane. Nie wiadomo więc również, kogo mógłby zagrać Dinklage . Portal Variety, który jako pierwszy podał informację o rozmowach aktora z Marvelem, mówi tylko, że jest to kluczowa rola dla obu filmów.Angaż Dinklage'a jest o tyle ciekawy, że aktor grał już nie tak dawno temu postać z komiksów Marvela. Wystąpił bowiem u konkurencji w widowisku. Grał tam wroga superbohaterów, diabolicznego geniusza doktora Bolivara Traska.Zdjęcia do filmów rozpoczną się wiosną, co umożliwi Dinklage'owi pojawienie się na planie. Prace nad ostatnim sezonemzaczną się bowiem jesienią.