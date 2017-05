W Play promocje chodzą parami!

Przy zakupie Formuły Duet w Play możesz dobrać internet do domu bez limitu GB wraz z HBO i HBO GO łącznie za 35 zł miesięcznie. Dzięki temu możesz oglądać najnowsze filmy i kultowe seriale w serwisie PLAY NOW oraz w aplikacji HBO GO.czy, który jest najlepiej ocenionym serialem wszech czasów na Filmwebie, to tylko niektóre dostępne tytuły.Otrzymujesz nielimitowany dostęp na żądanie do ponad 800 filmów oraz pełnych sezonów seriali, w tym kultowych produkcji HBO – w sumie ponad 140 tytułów. W HBO GO i PLAY NOW znajdziesz m.in. takie seriale jak Jude'em Lawew w roli tytułowej,z gwiazdorską obsadą m.in. Kidman Skarsgård , jak również 90 tytułów rocznie ze studia Disney, Lucasfilm i Marvel.Już teraz w HBO można obejrzeć dwa pierwsze sezony jednego z najbardziej przełomowych seriali wszech czasów. Najnowsze, ponownie w reżyserii Davida Lyncha , będzie miało premierę w HBO już 22 maja. Wielu z nas również czeka na lipcową premierę nowego sezonu, a także na nowy sezon kręconego w Bieszczadach serialu, która planowana jest jesienią.HBO jest również producentem filmów - tylko w HBO możesz zobaczyć m.in. Oprah Winfrey , a 21 maja premierę będzie miałA to wszystko bez reklam, kiedy chcesz i na czym chcesz.Jak zacząć korzystać z HBO w Play?1. Pobierz aplikację PLAY NOW lub wejdź na playnow.pl i zaloguj się swoim numerem telefonu.2. Kanały HBO znajdziesz w sekcji Telewizja, a filmy i seriale w sekcji Biblioteka HBO.3. Korzystaj z nielimitowanej rozrywki na smartfonie, tablecie i laptopie.4. Aby oglądać na Smart TV, zarejestruj się bezpłatnie w aplikacji HBO GO lub kup urządzenie Google Chromecast.1. Pobierz aplikację HBO GO lub wejdź na hbogo.pl2. Zarejestruj się wybierając z listy operatorów "PLAY".3. Wpisz 12-znakowy kod otrzymany SMS-em w trakcie zakupu pakietu. Jeśli nie masz kodu, wyślij bezpłatnego SMS-a o treści: KOD HBO pod numer 802. Kod do HBO GO możesz również pobrać na stronie hbo.play.pl. Wejdź na stronę łącząc się z sieci Play.4. Pamiętaj, że kod możesz pobrać tylko z numeru, na którym jest aktywne HBO lub z Twojego numeru do zarządzania usługą TV.Możesz oglądać w aplikacji PLAY NOW na tablecie i smartfonie oraz na komputerze na playnow.pl. Aplikacja PLAY NOW współpracuje z Google Chromecast. Jeśli masz to urządzenie, możesz oglądać treści z HBO w PLAY NOW na telewizorze, jak również za pomocą aplikacji Smart TV. Oglądanie filmów i seriali w PLAY NOW nie pomniejsza pakietu GB.