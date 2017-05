W kinach na świecie liczą się tylko "Piraci z Karaibów"

3 2 1



Weekendowe zestawienie zagranicznego box office'u powinno się w zasadzie składać wyłącznie z jednej pozycji.kompletnie zdominowali świat kinowy. Widowisko zgarnęło niezłe. Kiedy dodać do tego 34,5 mln zarobione w środę i czwartek, to otrzymamy wynik 208,4 mln dolarów.Spory udział w tym sukcesie miały - oczywiście - Chiny. Disney wykorzystał, że właśnie rozpoczęło się tam święto Smoczych Łodzi, które jest idealnym okresem dla wprowadzania hollywoodzkich widowisk (wystarczy przypomnieć sobie sukcesprzed rokiem).potwierdziła tylko status tego święta. W weekend film zarobił 65,6 mln dolarów (67,7 mln od premiery), co bije amerykańskie otwarcie o 3 miliony dolarów. Jest to też lepszy wynik od łącznych wpływów uzyskanych w Chinach przezi prawie identyczny do tego, jaki w sumie osiągnęłyWidowisko Disneya mocno wystartowało też w Rosji. Wraz z pokazami przedpremierowymi film zarobił tam 18,6 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii rosyjskiego box office'u i wynik lepszy od końcowego osiągnięciaNiestety wspaniała pogoda w wielu krajach europejskich i strach Zachodu przed kolejnym zamachem terrorystycznym po tym, co wydarzyło się w Manchesterze, sprawił, że w wielu krajach naszego kontynentu wyniki piątej częścinie były imponujące. We Francji film zarobił 9,3 mln dolarów, w Niemczech 8,4 mln, w Wielkiej Brytanii 6,1 mln i we Włoszech 4,4 mln. Innymi ważnymi rynkami widowiska były: Korea Południowa (11,6 mln), Meksyk (6,9 mln), Brazylia (5,6 mln) i Australia (4,4 mln).Na odległej drugiej pozycji wylądował. Film zarobił w Chinach kolejnei łącznie ma tam na koncie 137,6 mln dolarów, co czyni z niego najlepszy zagraniczny film nieanglojęzyczny tamtejszego box office'u.Podium kompletuje. Wpływy widowiska powiększyły się o. Jedynym liczącym się rynkiem była Rosja, skąd pochodzi 1,1 mln dolarów.Na czwartym miejscu z kwotąznalazł się. W ten weekend najlepiej sprzedał się we Francji (1,1 mln dolarów).Piątkę zamykająz wynikiem. Łączne zagraniczne wpływy przebiły wyniki pierwszej części, drugiego. Kwota 450,1 mln dolarów czyni z filmu szósty najbardziej kasowy poza granicami USA tytuł uniwersum Marvela.